На севере Волгограда нашли 4-летнего беспризорника

Полиция разыскивает горе-мамашу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде полицейские разыскивают мать безнадзорного четырехлетнего мальчика, который 8 июня в памперсе, футболке и шлепках взрослого в одиночку гулял по улице. Голодный ребенок пришел на площадку на улице Быкова в Тракторозаводском районе, где играли дети. Взрослые вызвали полицию. Малыша забрали в социально-реабилитационный центр, где его мать неизвестно, сообщили в главке МВД по региону.

- По месту жительства 45-летняя мать ребенка отсутствует, её местонахождение неизвестно, – рассказали в полиции.

Ближайшие дни мальчик проведет в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Его дальнейшую судьбу решат, когда найдут мать и выяснят, почему ребенок остался голодным и без надзора.