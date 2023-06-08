В Волгоградской области пожарные спасли из огня кота для 11-летнего мальчика

Любимец маленького котовчанина не пострадал. ФОТО: телеграм-канал kotovo101

Сегодня, 8 июня, в городе Котово Волгоградской области произошел пожар, в котором, к счастью, никто не пострадал. Из горящей квартиры спасатели вызволили кота по просьбе 11-летнего мальчика. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал kotovo101.

Пожар произошел в доме №185 по улице Мира. В квартире на пятом этаже многоэтажки в розетке произошло короткое замыкание, от искры загорелись шторы, потом перекинулись на балкон. Оставшийся в квартире 11-летний мальчик проявил мужество, не растерялся и вызвал по телефону 01 пожарную охрану, а также самостоятельно ушел из горящего помещения.

Пламя воспламенилось мгновенно. ФОТО: телеграм-канал kotovo101

После того, как пожарные прибыли на место происшествия, мальчик сообщил спасателям, что в горящей квартире находится его кот. Четвероногий друг был спасён звеном газодымозащитников и передан юному хозяину. Пожар полностью был ликвидирован в 13.06.