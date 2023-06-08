В Волгоградской области в напитке «Мистер сидр» яда не нашли

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области стали известны первые результаты лабораторных исследований напитка «Мистер сидр». Пивную продукцию нашли в семи магазинах региона. Пробы доставлены в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Метанол в них обнаружен не был, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадора по Волгоградской области. Исследования смертельно сидра продолжаются.

Ранее полицейские вместе с санитарными врачами проверили более 1200 магазинов, которые продают алкоголь. В местах, где был найден смертельно опасный «Мистер сидр», его изъяли.

Волгоградцев и предпринимателей просят сообщить в Роспотребнадзор по телефону 8 (8442) 24-36-30 в случае появления на прилавках напитка «Мистер сидр», который был изготовлен территории Самарской области предприятием ООО «АНДИ».

Напомним, в ряде регионов страны люди начали умирать после употребления напитка «Мистер сидр». Погибли 32 человека, пострадали 98 жителей России. Большинство пострадавших – молодые люди, в том числе школьники. Между тем, смертельно опасный пивной напиток может продаваться и под другим названием.