Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 14:25

С погибшим на СВО добровольцем Сергеем Зайцевым простятся в Волгоградской области

Бойца похоронят под Урюпинском
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сергей Зайцев пошел служить добровольцем. Фото: администрация Урюпинска

Сергей Зайцев пошел служить добровольцем. Фото: администрация Урюпинска

Печальная новость пришла из города Урюпинска Волгоградской области. В ходе специальной военной операции на Украине погиб 35-летний доброволец Сергей Зайцев. Похоронят геройски погибшего земляка в Добринке 9 июня 2023 года, перед этим в городе пройдет прощание, сообщили в администрации Урюпинска.

- Весной этого года он стал добровольцем, поступив в Вооруженные силы. Служил оператором в звании рядового. Урюпинец погиб 31 мая, – рассказали в администрации.

До того, как пойти на передовую в зону СВО Сергей Зайцев работал на разных предприятиях в родном районе. Ранее окончил среднюю школу №7 и профтехучилище.

Прощание с урюпинцем пройдет в полдень 9 июня в сквере Павших борцов. Похоронят Сергея Зайцева после в станице Добринка.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким всех погибших в зоне СВО.