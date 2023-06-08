С погибшим на СВО добровольцем Сергеем Зайцевым простятся в Волгоградской области

Сергей Зайцев пошел служить добровольцем. Фото: администрация Урюпинска

Печальная новость пришла из города Урюпинска Волгоградской области. В ходе специальной военной операции на Украине погиб 35-летний доброволец Сергей Зайцев. Похоронят геройски погибшего земляка в Добринке 9 июня 2023 года, перед этим в городе пройдет прощание, сообщили в администрации Урюпинска.

- Весной этого года он стал добровольцем, поступив в Вооруженные силы. Служил оператором в звании рядового. Урюпинец погиб 31 мая, – рассказали в администрации.

До того, как пойти на передовую в зону СВО Сергей Зайцев работал на разных предприятиях в родном районе. Ранее окончил среднюю школу №7 и профтехучилище.

Прощание с урюпинцем пройдет в полдень 9 июня в сквере Павших борцов. Похоронят Сергея Зайцева после в станице Добринка.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким всех погибших в зоне СВО.