20 выпускников в Волгоградской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

Впереди у выпускников еще несколько экзаменов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области появились первые стобалльники. По результатам сдачи первых предметов ЕГЭ-2023 максимальный балл получили 20 выпускников. Самыми умными оказались ребята из школ Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, Калачевского, Нехаевского, Новоаннинского и Светлоярского районов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на комитет образования региона.

10 стали человек сдали на 100 баллов экзамен по литературе, еще столько же – по химии. Среди выпускников, которые сдали на максимальный балл ЕГЭ по литературе: учащиеся гимназии №5, 6, 14, лицея №9 и школы №33 Волгограда; выпускники школы №5 и №7 города Урюпинска; средних школ Нехаевского и Калачевского районов, а также один школьник Волжского лицея №1.

100 баллов по химии получили выпускники следующих учебных заведений: лицей №2 и №5, школы №75 и №86, гимназия №1 Волгограда; школы №30 и №14 в Волжском; Камышинская школа №1; Новоаннинская гимназия и школа №2 имени Плужникова в Светлоярском районе.

Напомним, что в этом году более 9 тысяч школьников Волгоградской области сдают экзамены в основной период проведения ЕГЭ-2023. Он проходит с 26 мая по 1 июля. На территории региона организовано 73 пункта.