В Волжском 4-летняя девочка выпала из окна квартиры

Девочку доставили в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волжском 8 июня в больницу с различными травмами был доставлен ребенок. 4-летняя девочка пострадала, выпав из окна. Инспекторы ПДН установили, что малышка была вместе с мамой на кухне. Женщина отвлеклась, в этом время девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса. Падение произошло с первого этажа. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия. Волгоградским родителям напомнили, что открытые окна представляют опасность для детей.

- Даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка, - отметили в региональном Главке МВД.