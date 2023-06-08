В Волгограде дачники СНТ «Монолит» переплатили за электричество

Прокуратура защитила права дачников. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда защитила права дачников СНТ «Монолит», которые переплатили за электричество из-за того, что в платежки по ошибке включили размеры потерь энергии на сетях. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, люди обратились в прокуратуру с требованием сделать перерасчет.

- По результатам проверки по инициативе прокуратуры Краснооктябрьского района г. Волгограда СНТ «Монолит» постановлением Комитета тарифного регулирования Волгоградской области привлечено к административной ответственности за завышение тарифов, - уточнили в прокуратуре.

После этого права дачников были восстановлены, оплата за коммунальные услуги приведена в соответствии с законодательством.