Информационные стенды «Ситиматик-Волгоград» для удобства потребителей на участках ПАО «Волгоградэнергосбыт»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) передал информационные стенды для размещения в абонентских участках очного обслуживания ПАО «Волгоградэнергосбыт», осуществляющих прием жителей, проживающих на территории Волгоградской области.
Стенды были разработаны для удобства жителей, на них размещена необходимая для потребителей информация, связанная с получением услуги «Обращение с ТКО»:
- пошаговая инструкция для регистрации личного кабинета на сайте Моймрц34.рф;
- QR-коды для установки мобильного приложения Моймрц34.рф на различных устройствах;
- режим работы участка по вопросам оказания услуг по обращению с ТКО,
- информация о работе контакт-центра ООО «Ситиматик-Волгоград»;
- контактная информация горячий линии ООО «МРЦ»;
- инструкция по получению адресной справки (для подтверждения количества проживающих);
- каналы коммуникации.
Зачастую большинство возникающих вопросов не требуют личного посещения абонентского участка. «Ситиматик-Волгоград» рекомендует жителям области для своего удобства использовать личный кабинет на информационном портале. С его помощью можно подписаться на электронный платежный документ; ознакомиться с историей начислений и платежей по услуге; скачать квитанции за прошлые периоды (с момента открытия личного кабинета); написать обращение и подать заявление; получить справку об отсутствии задолженности; произвести оплату услуг.
Для регистрации личного кабинета жителям области (кроме г. Волгограда) необходимо:
1. Зайти на сайт: Моймрц34.рф;
2. Кликнуть на вкладку «Личный кабинет потребителя» (МРЦ ТКО), далее - «Подробнее»;
3. Выбрать вкладку «Регистрация»;
4. Пройти необходимую регистрацию: ввести электронную почту и пароль, поставить галочку, подтверждающую согласие на обработку персональных данных;
5. После регистрации перейти на страницу ввода данных;
6. В поля ввода данных внести номер лицевого счета и фамилию потребителя;
7. Войти в личный кабинет.
Напомним, что специалисты ПАО «Волгоградэнергосбыт осуществляют прием потребителей по графику: вторник, четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 12:30.
Адреса и режим работы участков очного обслуживания ПАО «Волгоградэнергосбыт» доступны на официальном сайте регоператора «Ситиматик-Волгоград» в разделе «Документы и информация для физических лиц».
Обращаем внимание, что для жителей г. Волгограда доступен личный кабинет АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК.
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