Информационные стенды «Ситиматик-Волгоград» для удобства потребителей на участках ПАО «Волгоградэнергосбыт»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) передал информационные стенды для размещения в абонентских участках очного обслуживания ПАО «Волгоградэнергосбыт», осуществляющих прием жителей, проживающих на территории Волгоградской области.

Стенды были разработаны для удобства жителей, на них размещена необходимая для потребителей информация, связанная с получением услуги «Обращение с ТКО»:

- пошаговая инструкция для регистрации личного кабинета на сайте Моймрц34.рф;

- QR-коды для установки мобильного приложения Моймрц34.рф на различных устройствах;

- режим работы участка по вопросам оказания услуг по обращению с ТКО,

- информация о работе контакт-центра ООО «Ситиматик-Волгоград»;

- контактная информация горячий линии ООО «МРЦ»;

- инструкция по получению адресной справки (для подтверждения количества проживающих);

- каналы коммуникации.

Зачастую большинство возникающих вопросов не требуют личного посещения абонентского участка. «Ситиматик-Волгоград» рекомендует жителям области для своего удобства использовать личный кабинет на информационном портале. С его помощью можно подписаться на электронный платежный документ; ознакомиться с историей начислений и платежей по услуге; скачать квитанции за прошлые периоды (с момента открытия личного кабинета); написать обращение и подать заявление; получить справку об отсутствии задолженности; произвести оплату услуг.

Для регистрации личного кабинета жителям области (кроме г. Волгограда) необходимо:

1. Зайти на сайт: Моймрц34.рф;

2. Кликнуть на вкладку «Личный кабинет потребителя» (МРЦ ТКО), далее - «Подробнее»;

3. Выбрать вкладку «Регистрация»;

4. Пройти необходимую регистрацию: ввести электронную почту и пароль, поставить галочку, подтверждающую согласие на обработку персональных данных;

5. После регистрации перейти на страницу ввода данных;

6. В поля ввода данных внести номер лицевого счета и фамилию потребителя;

7. Войти в личный кабинет.

Напомним, что специалисты ПАО «Волгоградэнергосбыт осуществляют прием потребителей по графику: вторник, четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 12:30.

Адреса и режим работы участков очного обслуживания ПАО «Волгоградэнергосбыт» доступны на официальном сайте регоператора «Ситиматик-Волгоград» в разделе «Документы и информация для физических лиц».

Обращаем внимание, что для жителей г. Волгограда доступен личный кабинет АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК.

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