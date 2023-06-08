В Волгограде передали ордена Мужества семьям одиннадцати погибших в спецоперации

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде 8 июня состоялась траурная церемония передачи наград родным погибших участников специальной военной операции на Украине. Мероприятие прошло в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Орденами мужество посмертно были награждены 11 солдат и офицеров.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва», награды семьям погибших передали исполняющий обязанности военного комиссара Волгоградской области полковник Сергей Юдин и председатель регионального комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский. Ордена Мужества были переданы семьям лейтенанта Виктора Кузнецова, старшего сержанта, Семена Малашина, сержантов Андрея Прохваткина, Виталия Медведева, младшего сержанта Алексея Титова, старшины 2-й статьи Сергея Мартынова, ефрейтора Андрея Дегтярева, рядовых Александра Белоусова, Константина Зоткина, Артема Таранова, Никиты Нестеренко.