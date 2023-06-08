Нюша станет хедлайнером праздника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, кто из звезд выступит на День России в Волгограде 12 июня 2023 года. В праздничный день город-герой станет одним из пяти городов страны, которые примут на своих площадках фестиваль «Блогеры России» и известных в молодежной среде исполнителей.

Хэдлайнером праздника на День России в Волгограде 12 июня 2023 станет певица Нюша, которая многим запомнилась своими хитами «Вою на Луну» и «Воспоминание». Компанию ей составит ведущий популярного тревел-шоу и блогер-миллионник Роман Каграманов. Поделится секретами успеха и восходящая звезда Тима Акимов.

«От печали нет толка!», – уверены блогеры. Звезды в Волгограде выступят на День России 12 июня 2023 года на нижней террасе Центральной набережной. Фестиваль продлится с 12.00 до 17.00. В программе не только концерт, но и автограф-сессии, и мастер-классы для желающих добиться успеха в Сети.

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