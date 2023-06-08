В Волгоградской области морковь продолжает стремительно дорожать

Морковь продолжает дорожать которую неделю подряд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области которую неделю продолжают дорожать некоторые овощи. Особенно это касается моркови – цена на нее поднялась на 11,36%. В среднем килограмм овоща обойдется 52 рубля 32 копейки. Такие данные передает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградстат.

Яблоки подорожали на 7,32% и теперь в среднем килограмм продают за 89 рублей 60 копеек. Замыкает тройку продуктов, которые подорожали за неделю, капуста. Овощ поднялся в цене на 6,35% и теперь в среднем его можно приобрести за 46 рублей 11 копеек за килограмм. Продолжает дорожать куриное мясо - на 5,59% за неделю, а также картофель - на 3,64%.

К счастью, не все продукты поднялись в цене за неделю - некоторые даже подешевели. Так, на 16,6% стали доступнее огурцы, свекла - на 3,8% а репчатый лук - на 2,64%.