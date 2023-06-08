В Волгограде попались трое домушников

Домушники были задержаны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде полицейские задержали подозреваемых в квартирных кражах. Трое волгоградцев в возрасте 22, 23 и 29 лет обворовывали квартиры, находящиеся на первых этажах домов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Домушники, двое из которых ранее были судимы, отжимали отвертками пластиковые окна на первых этажах, попадали в квартиры, хозяев которых отсутствовали, и забирали деньги, ювелирные украшения. Украденные вещи они сдавали в ломбарды.

- В настоящий момент установлена причастность молодых людей к совершению десяти преступлений, совершенных на территории Волгограда, - отметили в региональной полиции.

Следствие будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела были заведены по статье «Кража».