Волгоградские депутаты выступают против операций по смене пола

Фото: Волгоградская областная дума Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской областной думе рассмотрели проект федерального закона, который запрещает медицинские процедуры по смене пола и оформление документов по случаю изменения гендерной принадлежности. Инициатором законопроекта стали депутаты Госдумы. Волгоградские парламентарии поддержали его. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Волгоградской областной думы.

В документе отмечается, что медицинские вмешательства возможны при лечении врожденных физиологических аномалий формирования поля у детей. Решение по таким операциям принимает врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что в Конституции Российской Федерации установлены нормы о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины.

- Предлагаемые меры также призваны защитить подростков и молодежь от разрушительного воздействия целой индустрии, извлекающей огромные доходы на проведении операций по смене пола, - сообщил в региональном парламенте.

Госдума приступит к рассмотрению законопроекта в июне.