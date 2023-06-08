Под Волгоградом коммерсанту грозит 6 лет тюрьмы за кражу топлива у полиции

Мужчине грозит тюрьма. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области судят директора коммерческой фирмы за хищение 8 тысяч литров топлива, которое предназначалось для нужд полиции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело с обвинительным заключением направлено во Фроловский райсуд. Мужчине грозит срок по статье 160 УК РФ.

Известно, что обвиняемый договорился с МВД Фроловского района хранить топливо на заправочной станции, однако впоследствии перевез его в Даниловский район, где частично реализовал. Ущерб составил 300 тысяч рублей. Фигурант признал вину и частично возместил ущерб.

- Санкция в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. В рамках расследования уголовного дела арестован автомобиль обвиняемого стоимостью более 1 млн рублей, - уточнили в прокуратуре.