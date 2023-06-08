Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июня 2023 12:01

Под Волгоградом коммерсанту грозит 6 лет тюрьмы за кражу топлива у полиции

Прокуратура передала дело в суд
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчине грозит тюрьма.

Мужчине грозит тюрьма.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области судят директора коммерческой фирмы за хищение 8 тысяч литров топлива, которое предназначалось для нужд полиции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело с обвинительным заключением направлено во Фроловский райсуд. Мужчине грозит срок по статье 160 УК РФ.

Известно, что обвиняемый договорился с МВД Фроловского района хранить топливо на заправочной станции, однако впоследствии перевез его в Даниловский район, где частично реализовал. Ущерб составил 300 тысяч рублей. Фигурант признал вину и частично возместил ущерб.

- Санкция в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. В рамках расследования уголовного дела арестован автомобиль обвиняемого стоимостью более 1 млн рублей, - уточнили в прокуратуре.