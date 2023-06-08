В Волгоградском аэропорту пресекли незаконную попытку перевозки 9 тыс. евро

Волгоградка, пытавшаяся провести немаленькую сумму, летела в Баку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С марта 2023 года в аэропортах Астрахани и Волгограда 8 пассажиров международных рейсов попытались незаконно переместить наличную валюту. Чаще всего пассажиры провозили рубли, доллары США, евро и турецкие лиры. Для этого выбирали такие направления, как Турция и Азербайджан. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу южного таможенного направления.

Так, к примеру, одна волгоградка, которая вылетала в Баку, пыталась провезти с собой 9,9 тысячи евро. Такой объем иностранной валюты превышает допустимо разрешаемую для провоза сумму почти на 795 долларов.

Напомним, что вывоз валюты наличными из страны в общей сумме больше 10 тысяч долларов запрещен. Взять с собой более этой суммы можно только при условии их письменного декларирования. Нарушителям же грозят штрафы.