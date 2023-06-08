В Волгограде на фестиваль «Блогеры России» приедут Роман Каграманов и певица Нюша

Празднование пройдет на Центральной Набережной Волгограда Фото: Екатерина СИМОХИНА

В понедельник, 12 июня, на Центральной набережной Волгограда пройдет празднование не только Дня России, но и фестиваль «Блогеры России». Впрочем, такой чести удостоился не только город-герой на Волге, но и еще 4 мегаполиса нашей страны. В рамках празднования, в Волгоград приедут: блогер Роман Каграманов, певица Нюша и восходящая звезда Тима Акимов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на сообщество «Блогеры России» в Вконтакте.

Организаторы мероприятия заявляют, что блогеры-миллионники будут общаться с гостями фестиваля, исполнят любимые хиты и научат быть такими же популярными, как они. Хедлайнерами фестиваля в Волгограде станут: певица Нюша, известный телеведущий шоу про путешествия и по совместительству блогер Роман Каграманов, а также пока малоизвестный, но перспективный Тима Акимов.

Праздник начнется в 12:00 и закончится в 17:30. В 2023 году главный фестиваль блогеров пройдет практически одновременно в пяти городах России – это Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Хабаровск и, конечно же, Волгоград. В других городах выступят Ольга Бузова, Анастасия Ивлеева, Валя Карнавал, Хабиб и многие другие артисты.