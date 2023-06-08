В Волгограде нашли подрядчиков для создания проектов реставрации двух памятников за 1,2 млн

Могила Саши Филиппова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мэрия Волгограда выбрала подрядчиков для создания проектов восстановления двух памятников в Ворошиловском районе за 1,2 млн рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, документацию подготовят ООО «ПКК «МАРШ» и ООО «Ренессанс». В следующем году они приведут в порядок объекты «Могила комсомольца-партизана С. Филиппова» в парке Саши Филиппова и «ЗИС-5» вблизи ж/д станции «Садовая» соответственно.

- Исполнителям предстоит подготовить проекты реставрации мемориалов, Перед приемкой работ муниципалитетом документация пройдет государственную историко-культурную экспертизу. Сами реставрационные мероприятия планируется провести в следующем году, - уточнили в администрации.

Добавим, что памятники восстанавливают в рамках регпроекта по поручению губернатора Волгоградской области. В 2023 году планируют обновить 40 мемориалов.