Найденные бетонные пилоны с барельефами воинов могут вернуться на Мамаев курган в Волгограде

Стелы пришлось убрать во время реконструкции в 2000-х Фото: Андрей МИРЕЙКО

Найденные в Кировском районе Волгограда плиты с барельефами военных могут вернуться на свое историческое место – Мамаев курган. Хоть пилоны и не являлись объектами культурного наследия, их элементы все равно могут быть использованы в архитектурном ансамбле. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва».

- В Кировском районе Волгограда обнаружены фрагменты этих бетонных пилонов. Музеем-заповедником будет проведен осмотр и рассмотрен вопрос их возможного использования в качестве малых архитектурных форм при благоустройстве территории Мамаева кургана, - заверили в пресс-службе музея.

Пилоны демонтировали во время очередной реконструкции в ходе выполнения ремонтных работ более 20 лет назад. Убрали их их-за того, что они создавали большую нагрузку на подпорную плиту Зала Воинской Славы, что представляло угрозу конструкции в целом.

Гранитные плиты с именами полководцев сняли с пилонов и перенесли на Большую подпорную стену на Площади Героев.

Стоит отметить, что те самые многострадальные плиты не понравились правительству уже сразу после окончания возведения Мамаева кургана. В протоколе заседания художественно-экспертного совета по монументальной скульптуре Министерства культуры РСФСР от 1967 года такое архитектурное решение назвали «на недостаточном художественно-техническом уровне», Совет отмечал, что пилоны усложняют общую композицию памятника-монумента.

Напомним, что у главы ВООПИК по Волгоградской области Валерия Котельникова другое мнение. Он считает, что найденные фрагменты – это копии барельефов, которые раньше украшали Мамаев курган, а также то, что восстановлению они не подлежат.