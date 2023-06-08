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НовостиПроисшествия8 июня 2023 9:35

В Волгоградской области нашли утонувшую 13-летнюю девочку

Следователи назначили судебные экспертизы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следователи проводят проверку

Следователи проводят проверку

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Руднянском районе 8 июня в пруду нашли тело 13-летней девочки, которая утонула в среду вечером. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, признаков насильственности смерти обнаружено не было. Следователями будет назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, девочка утонула вечером 7 июня в пруду недалеко от села Ягодное. Школьница была на водоеме вместе с дедушкой и подругой. Она плавала на надувной камере, она решила нырнуть в воду, но обратно вынырнуть не смогла. Дедушка пытался спасти ребенка, но под водой найти девочку не удалось. Следователи проводят проверку.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в следкоме.