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НовостиОбщество8 июня 2023 9:24

Жителям Волгоградской области запретят посещать леса

Из-за угрозы пожаров ограничения начнут действовать с 11 июня
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
С 11 июня волгоградцам запретят посещать леса

С 11 июня волгоградцам запретят посещать леса

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области наступила пожароопасная погода. Из-за угрозы возникновения ландшафтных возгораний в регионе запретят жителям и туристам посещать леса. Ограничения начнут действовать с 11 июня, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на приказ облкомприроды.

Волгоградцам и гостям области будет запрещено устраивать пешие прогулки по лесам, а также въезжать на автомобилях. Под запрет попадут и ряд работ, которые не связаны с лесохозяйственной деятельностью.

Ограничения на посещение лесов будут действовать до 1 июля.

Отметим, ежедневно регионе фиксируется чрезвычайная пожароопасность. 8 и 9 июня 5 класс горимости леса объявлен в Иловлинском, Клетском, Ольховском районах. В течение двух дней 4 класс горимости леса ожидается в Урюпинском, Новониколаевском, Нехаевском, Михайловском, Фроловском районах.