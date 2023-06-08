К новому сезону «Ротор» будет готовиться за границей

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» определился с планом подготовки к новому сезону. Волгоградская команда проведет 2 сбора. Первый из них пройдет в Крымске, а второй - в Беларуси, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

С 17 июня «сине-голубые» начнут тренировки в Крымске. Сбор в Краснодарском крае продлится 12 дней, рассказал главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов в интервью клубной пресс-службе.

- Второй сбор запланирован в Минске, он будет больше игровым. Уже определились соперники - это команды премьер-лиги Беларуси. Есть еще один интересный соперник, который там же будет на сборах и с ним сейчас договариваемся, - отметил Алексей Стукалов.

Напомним, «Ротор» с понедельника ушел в отпуск. Отдых у команды будет краткосрочный, она соберется в Волгограде 16 июня. Пока неизвестны точные даты нового сезона, он начнется не раньше середины июля. Волгоградская команда будет выступать в «золотом» дивизионе Второй лиги, в котором всего будет 10 команд.