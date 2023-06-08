В Волгограде фальшивомонетчику грозит тюрьма за найденную купюру

Мужчина использовал фальшивые деньги. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего жителя области, которому грозит уголовное наказание за использование фальшивой монеты. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства региона, ранее мужчина нашел на улице 2 тысячи рублей. Он понимал, что деньги поддельные, поэтому не расплачивался ими в сетевых магазинах. Однако решил воспользоваться купюрой в аптеке и был разоблачен.

- Вину в содеянном мужчина полностью признал.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура г. Волгограда посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - уточнили в прокуратуре региона.

Уголовное дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд города-героя.