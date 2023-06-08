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НовостиПроисшествия8 июня 2023 8:22

В Волгоградской области утонула 13-летняя девочка

Ее тело ищут в пруду
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Девочка утонула в пруду, ее до сих пор не нашли

Девочка утонула в пруду, ее до сих пор не нашли

Фото: Эдуард Пальгунов

В Руднянском районе вечером 7 июня произошла трагедия. Недалеко от села Ягодное в пруду утонула 13-летняя девочка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

По предварительной информации, вечером школьница вместе с дедушкой и подругой были на пруду. Во время купания на надувной камере девочка нырнула в воду и не смогла вынырнуть. Ее спасти пытался дедушка, но найти ребенка ему не удалось.

- В настоящее время следователями СКР проводится комплекс процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Поиски тела несовершеннолетней продолжаются, - отметили в следкоме.

Напомним, 4 июня в Елани во время купания утонул 60-летний мужчина.