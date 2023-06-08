В Волгограде подорожал бензин

Все марки бензина подорожали в Волгограде и области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде и области за неделю подскочили цены на автомобильное топливо. С 29 мая по 5 июня подорожали все марки бензина, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Бензин АИ-92 вырос в стоимости на 11 копеек, теперь средний ценник за литр составляет 48,36 рубля. Топливо марки АИ-95 также подорожало на 11 копеек – до 53,77 рубля. На 26 копеек увеличилась цена у бензина АИ-98 – до 60,41 рубля. Не изменилась стоимость у дизельного топлива, литр автомобилистам в среднем обходится в 56,36 рубля.