В Волгоградской области вырос спрос на работников сферы красоты и фитнеса

В регионе открыто более 14 тысяч вакансий. Фото: "КП" Архив

С наступлением лета в Волгоградской области вырос спрос на работников в сфере красоты и фитнеса. В период отпусков жители уделяют особое внимание внешности и физической форме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в службе исследований hh.ru, всего в регионе открыто более 14 тысяч вакансий. Спрос на персонал увеличился сразу на 3%.

На 63% увеличилось число предложений для специалистов в сфере спорта и красоты, на 19% - в сфере искусства, масс-медиа, на 13% - страхования, 12% - инвестиций, консалтинга.

- В то же время было открыто на 15% меньше, чем в апреле, вакансий для юристов, на 13% - для ИТ-специалистов, на 10% - для медиков и фармацевтов, на 9% - для маркетологов и рекламщиков, на 8% - для специалистов по персоналу, а также высшего и среднего менеджмента, - уточнили эксперты.