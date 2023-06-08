В Волгограде на Комсомольском мосту «КамАЗ» коммунальщиков протаранил «Ладу»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В среду в вечернее время на Комсомольском мосту Волгограда не разъехались машина, поливавшая дорогу водой, и отечественная легковушка. В центре города в 21.00 50-летний водитель поливомоечного «КамАЗа» столкнулся с «Ладой Гранта», которой управлял 35-летний мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии травмы получил водитель легковушки, его доставили в больницу.

Отметим, на Комсомольском мосту установлено ограничения скорости в 40 километров в час.