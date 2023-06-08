18 тонн импортных арбузов привезли в Волгоградскую область за неделю Фото: Эдуард Абрамов

За минувшую неделю в Волгоградскую область из Ирана импортировали около 18 тонн арбузов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, эксперты лаборатории проверили лакомство на безопасность. Опасный товар среди образцов не обнаружили.

- Согласно полученным заключениям, карантинные объекты, имеющие значение для РФ, не выявлены. Представителю грузополучателя выдан акт карантинного фитосанитарного контроля, - уточнили в надзорном ведомстве.

Крупная партия арбузов прошла все контрольно-надзорные мероприятия и уже поступила на реализацию.