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НовостиОбщество8 июня 2023 6:40

18 тонн импортных арбузов привезли в Волгоградскую область за неделю

Летнее лакомство импортировали из Ирана
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
18 тонн импортных арбузов привезли в Волгоградскую область за неделю

18 тонн импортных арбузов привезли в Волгоградскую область за неделю

Фото: Эдуард Абрамов

За минувшую неделю в Волгоградскую область из Ирана импортировали около 18 тонн арбузов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, эксперты лаборатории проверили лакомство на безопасность. Опасный товар среди образцов не обнаружили.

- Согласно полученным заключениям, карантинные объекты, имеющие значение для РФ, не выявлены. Представителю грузополучателя выдан акт карантинного фитосанитарного контроля, - уточнили в надзорном ведомстве.

Крупная партия арбузов прошла все контрольно-надзорные мероприятия и уже поступила на реализацию.