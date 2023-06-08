В Волгограде назвали условия для открытия пляжей Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде и области только идет подготовка к купальному сезону. И пока нет конкретики по пляжам в областном центре. В настоящее время 7 организаций подали заявления в «Центр гигиены и эпидемиологи» для проведения лабораторных исследований воды водоема и песка на территории региона. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Санитарные врачи напомнили условия, при соблюдении которых будет разрешено открытие пляжей. При подготовке мест для купания необходимо очистить территорию, провести подсыпку песка, дезинсекцию, дератизацию, установить туалеты, душевые, урны и контейнеры для мусора. Также организации при обустройстве пляжей должны заключить договоры на вывоз отходов, подготовить спасательные посты. Кроме того, должно быть заключение о соответствии реки или пруда санитарным правилам.

- Основанием для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения являются результаты проведенной экспертизы, выполненной аккредитованными организациями, в том числе с применением лабораторных исследований, - отметили в ведомстве.

Напомним, в Волжском купальный сезон начнется 10 июня, в Волгограде дата и места для пляжей неизвестны.