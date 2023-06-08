«Ротор» подписал контракт с первым летним новичком

Фото: СК "Ротор"

Перерыв между сезонами в российском футболе короткий, поэтому «Ротор» сразу же после завершения первенства начал работу по приглашению новых футболистов. Первым летним новобранцем волгоградской команды стал Рашид Магомедов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе «Ротора».

Футболисту 26 лет, он выступает на позиции нападающего. Рашид Магомедов является воспитанником махачкалинского футбола. Его первым клубом на профессиональном уровне был «Анжи». Также он выступал за «Легион», а осенью 2021 года пополнил состав «Форте» из Таганрога. В прошлом сезоне Второй лиги форвард забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач.

Ранее «Ротор» продлил контракты с рядом футболистов, которые играли за команду в прошлом сезоне. Уже на следующей недели у «сине-голубых» закончится отпуск, в рамках подготовки к новому сезону у них будут 2 сбора, первый пройдет в Крымске.