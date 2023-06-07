В Волгограде отправили за решетку женщину, которая во сне задушила двухмесячного сына

Решение суда в силу не вступило Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде вынесли приговор 25-летней женщине. Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности своему маленькому ребенку. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

23 февраля 2023 года волгоградка в пьяном виде легла спать не диван, положив с собой двухмесячного сына. Во время сна мать легла на ребенка, из-за чего он не смог дышать.

- Малыш погиб от механической асфиксии, - отметили в прокуратуре.

Вину волгоградка полностью признала. Красноармейский районный суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 2 года в колонии-поселении. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.