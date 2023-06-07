Три университета из Волгограда вошли в топ-100 лучших вузов России

Пока Волгоградский государственный университет продолжает терять позиции. ФОТО: сайт ВолГУ

Сразу три высших учебных заведения Волгограда вошли в топ-100 лучших вузов России. Ими оказались ВолгГТУ, ВолГУ и ВолгГМУ. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, рейтинг лучших вузов страны составило агентство RAEX.

Лучшие результаты волгоградских вузов показал ВолгГТУ, заняв 85 строчку. В прошлом году результаты технического университета были менее впечатляющими, а в 2023-м он поднялся на 7 позиций, и впервые за историю существования рейтинга опередил ВолГУ.

Порадовал результатами и Волгоградский медицинский университет – он оказался на 97 месте, в последний раз вуз входил в рейтинг только 2020 году и тогда занял только 100 место.

А вот Волгоградский государственный университет показывает худшие показатели, относительно собственных результатов. За год он опустился на 5 позиций вниз и занял 88 строчку в топ-100.

Составители рейтинга учитывали условия для получения качественного образования, уровни востребованности выпускников работодателями и научно-исследовательской деятельности.