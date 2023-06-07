В клинической больнице №11 Волгограда назначили нового главного врача

Ольга Стрельцова. Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области.

В Волгограде в клинической больнице №11 сменили главного врача. Руководителем медучреждения была назначена Ольга Стрельцова. Ее кандидатуру предложил экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, Ольга Стрельцова является выпускницей Волгоградского медицинского института. Она проходила профессиональную переподготовку по первичной специализации по ультразвуковой диагностике. В 2007 году медик начала работать в клинической больнице №11. До недавнего времени занимала должность заведующего отделением функциональной диагностики. Ольга Стрельцова на посту главного врача медучреждения сменила Наталью Трубину.

- Перед новым руководителем учреждения поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным в условиях стационара больницы, - отметили в облздраве.