В Волгограде мошенники лишили ростовчанина интима и двух млн рублей

Ростовчанин обратился к волгоградским полицейским. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоград в командировку приехал 31-летний инженер из Ростова-на-Дону. Мужчина решил отдохнуть от работы и снять девушку по вызову. Он нашел сайт с предоставлением интим-услуг. После переписки с неизвестной женщиной он перечислил на ее счет 7 тысяч рублей, но жрица любви к нему не приехала. Через несколько часов ему перезвонил диспетчер и сообщил, что после перевода произошла блокировка системы оплаты и нужно перевести деньги снова. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В случае отказа мужчине пообещали рассказать его близким об обращении за подобными услугами, - отметили в региональной полиции.

В течение нескольких дней ростовчанин переводил на разные счета свои сбережения. Он перечислил 200 тысяч рублей и остался без денег. Тогда он взял кредит на 1,7 миллиона рублей, которые также перевел неизвестным, надеясь, что никто не расскажет о его желании снять проститутку.

Лишившись почти двух миллионов рублей, мужчина понял, что его обманули мошенники. Он обратился в полицию. Устанавливаются личности аферистов, заведено уголовное дело.