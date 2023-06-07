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НовостиОбщество7 июня 2023 14:17

В Волгоградской области поликлиники будут работать на праздниках с 10 по 12 июня

Пациентов на праздниках с 10 по 12 июня 2023 года в поликлиниках Волгограда, Волжского и районов области будут принимать без выходных
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Медики будут принимать без выходных. Фото: АВО

Медики будут принимать без выходных. Фото: АВО

В длинные праздничные выходные на День России с 10 по 12 июня 2023 года поликлиники Волгограда и Волжского будут принимать пациентов каждый день без выходных с 8.00 до 20.00, в районах области медики будут работать с 8.00 до 16.00, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В праздничные дни пациентов «красной зоны» – с симптомами инфекционных заболеваний, гриппом, ОРВИ, COVID-19 - будут принимать по такому же графику. При этом травмпункты и станции скорой медпомощи работают круглосуточно без выходных. В ЦАОПах дежурные врачи примут в одну смену.

При этом график работы детских поликлиник и стоматологий волгоградцам советуют искать на сайтах медучреждений и в приказах облздрава.