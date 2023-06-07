В Волгограде пассажирка-безбилетница заплатит более 5000 рублей за простой троллейбуса

Простой троллейбуса обходится дорого. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ехавшая в троллейбусе №8а без билета пассажирка отказалась покидать салон, когда ее поймали контролеры в Волгограде. В итоге общественный транспорт простоял больше часа. Теперь женщина должна будет не только заплатить штраф за проезд «зайцем», но и возместить ущерб МУП «Мэтроэлектротранс», сообщили в мэрии. Вместо 24-32 рублей за билет женщина отдаст более 5 тысяч рублей.

Инцидент с безбилетницей случился 27 мая этого года в троллейбусе №8а, когда тот находился в Тракторозаводском районе. Контролеры поймали «зайца», но женщина отказалась предъявить документы для протокола, выйти из салона тоже не захотела. «Рогатого» сняли с рейса, на место вызвали полицейских. Те оформили сразу два протокола: за безбилетный проезд и задержку в движении. Пока нарушительнице направили претензию о возмещении ущерба, дело может дойти и до суда.

Безбилетный проезд обойдется волгоградке почти в 5500 рублей: 500 рублей – штраф «зайцу», еще 2000 – за задержку транспорта, плюс час простоя троллейбуса обойдется около 3000 рублей. Кстати, это далеко не единичный случай. Такая же ситуация была ранее с мужчиной на остановке «Площадь Ленина». Ему тоже придется раскошелиться на солидную сумму. В целом же за 5 месяцев в Волгограде поймали более 1200 безбилетников.