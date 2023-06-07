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НовостиОбщество7 июня 2023 13:13

В Волжском 10 июня откроется пляжный сезон

Волгоград пока не спешит объявлять о новом купальном сезоне
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волжане первыми смогут искупаться на благоустроенном пляже

Волжане первыми смогут искупаться на благоустроенном пляже

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже в ближайшие выходные в Волгоградской области стартует купальный сезон. При чем, первыми отпразднуют пляжный отдых 10 июня в городе-спутнике. В 10:00 на городском пляже Волжского состоятся праздничные мероприятия, сообщили в комитете по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа.

В день открытия запланирована грандиозная программа: на городском пляже пройдут соревнования по пляжному волейболу, гонки на сапах, флешмобы и конкурсы, пенная вечеринка, а также фестиваль красок Холи.

Все мероприятия будут проходить под музыкальное сопровождение диджея. Напомним, в Волгограде летом 2023 года планируют открыть пять мест отдыха у воды, в том числе на севере областной столицы.