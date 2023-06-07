Под Волгоградом судят владелицу турбазы, где отдыхающий при нырянии сломал шею

Мужчина сломал шею, нырнув в пруд. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области перед судом предстанет 31-летняя владелицы турбазы на Орловском пруду, где в июле 2022 года молодой мужчина сломал шею о бетонную плиту при нырянии в водоем. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, женщине вменяют статью 238 УК РФ, ей грозит 6 лет тюрьмы.

Напомним, летом мужчина отдыхал с компанией на берегу пруда. Никто не знал, что на дне находится плита, ее не было видно. Волгоградец решил нырнуть головой вниз и получил закрытую позвоночно-спинномозговую травму.

- В настоящее время он не может самостоятельно передвигаться, вынужден проходить дорогостоящее лечение и реабилитацию. Вину в инкриминируемом деянии женщина не признает, - уточнили в прокуратуре.

Дело рассмотрит Городищенский районный суд.