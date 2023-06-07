В Волгограде 38-летний бизнесмен сдал на металл 13 чужих гаражей

Принадлежащие волгоградцам гаражи сдали на металлолом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о присвоении 38-летним бизнесменом 13 гаражных боксов. Дельцу грозит до 10 лет колонии за то, что сдал демонтированные незаконно установленные боксы стоимостью более 1,5 миллиона рублей на металл, сообщили сайту volgograd.kp.ru в областной прокуратуре.

- 38-летнего руководителя коммерческой организации обвиняют в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, – рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в январе-марте 2022 года бизнесмен по договору с МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» должен был демонтировать 13 незаконно установленных гаражей и сдать на хранение. Но вместо этого их вывезли в пункт приема металлолома. Ущерб владельцам боксов превысил 1,5 миллиона рублей.

Свою вину бизнесмен не признал. Но прокуратура посчитала собранные доказательства достаточными для передачи дела в суд. Рассмотрят его в Советском районе. Ждать приговора волгоградец будет под домашним арестом.