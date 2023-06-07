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НовостиПроисшествия7 июня 2023 12:46

В Волгограде 38-летний бизнесмен сдал на металл 13 чужих гаражей

Дельцу грозит до 10 лет тюрьмы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Принадлежащие волгоградцам гаражи сдали на металлолом.

Принадлежащие волгоградцам гаражи сдали на металлолом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о присвоении 38-летним бизнесменом 13 гаражных боксов. Дельцу грозит до 10 лет колонии за то, что сдал демонтированные незаконно установленные боксы стоимостью более 1,5 миллиона рублей на металл, сообщили сайту volgograd.kp.ru в областной прокуратуре.

- 38-летнего руководителя коммерческой организации обвиняют в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, – рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в январе-марте 2022 года бизнесмен по договору с МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» должен был демонтировать 13 незаконно установленных гаражей и сдать на хранение. Но вместо этого их вывезли в пункт приема металлолома. Ущерб владельцам боксов превысил 1,5 миллиона рублей.

Свою вину бизнесмен не признал. Но прокуратура посчитала собранные доказательства достаточными для передачи дела в суд. Рассмотрят его в Советском районе. Ждать приговора волгоградец будет под домашним арестом.