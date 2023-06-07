Под Волгоградом судят двух мужчин, закопавших тело друга в сарае

Уголовное дело передали в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи передали уголовное дело в отношении двух мужчин, закопавших тело друга в сарае, в суд. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Напомним, преступление произошло в декабре 2022 года в городе Фролово в частном доме на улице Матросова. Трое мужчин распивали спиртное, между ними случился конфликт, переросший в драку.

- Обнаружив, что оппонент скончался, злоумышленники продолжили распивать спиртное, после чего решили избавиться от тела, перенеся его во двор. Через несколько дней фигуранты разобрали пол в помещении сарая, после чего перенесли тело в образовавшуюся яму, засыпали ее, и собрали пол заново, - уточнили в пресс-службе регионального следкома.

Спустя неделю следователи отыскали тело погибшего. Мужчины находятся под стражей. Вскоре нал ними состоится суд.