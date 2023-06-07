В аэропорту Волгограда не пускают на борт с ламинированными документами

Волгоградцев не пустят в самолет с документом в пленке. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Собирающиеся в отпуск с детьми волгоградцы неожиданно для себя столкнулись с проблемой. В аэропорту Волгограда не пускают на борт пассажиров с ламинированными документами. Закатанные в пленку свидетельства о рождении не принимают при регистрации на рейс, сообщили в Международном аэропорту Волгограда. Из-за этого некоторым семьям уже пришлось изменить свои планы.

- В связи с участившимися случаями предоставления пассажирами при регистрации на рейс заламинированных документов (в частности свидетельств о рождении) обращаем ваше внимание, что ламинирование документов является нарушением требований*, – предупреждают в волгоградском аэропорту.

Так, в статье 9 закона* говорится, что «в случае утраты, порчи… ламинирования, орган загс выдает повторное свидетельство». Так что детей с ламинированными свидетельствами в самолет просто не пустят. Волгоградцев просят проверять наличие и состояние документов перед авиаперелетом, чтобы поездка не сорвалась. При этом копии документов, даже заверенные нотариусом, при регистрации на рейс в аэропортах также не примут. Все эти требования введены из-за ужесточения режима безопасности.

*ФЗ №143 от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния».