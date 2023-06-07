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НовостиПроисшествия7 июня 2023 10:48

В Волгограде осудили банду похитителей часов на 18,5 млн рублей из магазина "Клеопатра"

Четверо мужчин получили реальные сроки
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Четверо мужчин получили реальные сроки

Четверо мужчин получили реальные сроки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный райсуд Волгограда вынес приговор участником преступной банды из четырех человек, которые ограбили ювелирный магазин "Клеопатра". Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, мужчины похитили 60 часов на сумму более 18,5 миллиона рублей.

Известно, что осужденные в возрасте от 27 до 40 лет проживали в Ставропольском крае. 29 марта 2021 года они проникли в магазин с ювелирными украшениями. Несмотря на неоспоримые доказательства, собранные следователями, мужчины не признали свою вину.

- Суд приговорил фигурантов уголовного дела к наказанию в виде лишения свободы на срок от 6 лет до 7 лет 6 месяцев. Двоим осужденным, с учетом наличия судимости, предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, их сообщникам, впервые привлекавшимся к уголовной ответственности, - в исправительной колонии общего режима, - уточнили в областной прокуратуре.

Помимо этого, осужденные обязаны возместить причиненный магазину многомиллионный ущерб.