В Волгограде осудили банду похитителей часов на 18,5 млн рублей из магазина "Клеопатра"

Четверо мужчин получили реальные сроки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный райсуд Волгограда вынес приговор участником преступной банды из четырех человек, которые ограбили ювелирный магазин "Клеопатра". Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, мужчины похитили 60 часов на сумму более 18,5 миллиона рублей.

Известно, что осужденные в возрасте от 27 до 40 лет проживали в Ставропольском крае. 29 марта 2021 года они проникли в магазин с ювелирными украшениями. Несмотря на неоспоримые доказательства, собранные следователями, мужчины не признали свою вину.

- Суд приговорил фигурантов уголовного дела к наказанию в виде лишения свободы на срок от 6 лет до 7 лет 6 месяцев. Двоим осужденным, с учетом наличия судимости, предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, их сообщникам, впервые привлекавшимся к уголовной ответственности, - в исправительной колонии общего режима, - уточнили в областной прокуратуре.

Помимо этого, осужденные обязаны возместить причиненный магазину многомиллионный ущерб.