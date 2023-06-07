В Волгоградской области попал на видео пожар в SPA-комплексе

Кадр с видео vk.com/podkam777

Ночью 7 июня в городе Камышин Волгоградской области произошел пожар на территории SPA-комплекса на улице Базарова. Жители близлежащих домов на рассвете увидели большие языки пламени и высокий столб черного дыма, сняв пожар на видео.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о ЧП поступило в 1.50. Огнем была охвачена деревянная баня размером 3 на 6 метров. Пожар удалось потушить почти через 3 часа, ликвидация была объявлена в 3.49.

К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.