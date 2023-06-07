Под Волгоградом 36-летний водитель Lada Largus перевернулся в кювет

Водителя занесло в кювет Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ранним утром 7 июня в Светлоярском районе Волгограда произошла авария, в которой пострадал 36-летний пассажир автомобиля отечественной марки. Водитель не справился с управлением, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По сообщению главка, ДТП произошло в 5 часов утра на 1020 километре трассы «Волгоград-Астрахань». 36-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus ехал со стороны Астрахани в Волгоград. В какой-то момент он не справился с управлением и съехав в кювет, опрокинулся.

Среди пострадавших - 36-летний пассажир. Он доставлен в больницу Волгограда. Госавтоинспекция напоминает водителям соблюдать режим труда и отдыха в пути.