В Волгограде на бульваре у «Ударника» мостят новую брусчатку

В Волгограде благоустраивают парки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде подрядчик приступил к мощению брусчатки на бульваре между проспектом Ленина и зданием «Ударника» в Тракторозаводском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, площадь нового покрытия около 8 тысяч квадратных метров.

- Также компания-исполнитель устанавливает на прежние места гранитные бордюры, для которых ранее было сформировано новое основание. Далее блоки очистят при помощи спецоборудования, - уточнили в мэрии.

Помимо этого, на бульваре появятся фонари, система автополива для новых зеленых насаждений, парковая мебель. Параллельно подрядчик меняет линии теплоснабжения и водоснабжения, протяженность которых составляет 500 метров.