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НовостиОбщество7 июня 2023 9:53

В Волгограде на бульваре у «Ударника» мостят новую брусчатку

Подрядчик выполняет работы по благоустройству
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде благоустраивают парки.

В Волгограде благоустраивают парки.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде подрядчик приступил к мощению брусчатки на бульваре между проспектом Ленина и зданием «Ударника» в Тракторозаводском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, площадь нового покрытия около 8 тысяч квадратных метров.

- Также компания-исполнитель устанавливает на прежние места гранитные бордюры, для которых ранее было сформировано новое основание. Далее блоки очистят при помощи спецоборудования, - уточнили в мэрии.

Помимо этого, на бульваре появятся фонари, система автополива для новых зеленых насаждений, парковая мебель. Параллельно подрядчик меняет линии теплоснабжения и водоснабжения, протяженность которых составляет 500 метров.