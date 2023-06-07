В Волгоградской области нашли краснодарское молоко с антибиотиками

Молоко с антибиотиками могло попасть на прилавки Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области выявили небезопасное молоко, которое могло попасть на прилавки магазинов. Сотрудники Россельхознадзора провели пищевой мониторинг на волгоградском предприятии и отобрали пробу ультрапастеризованного молока, производителем которого является ООО «МолПромКубань» из Краснодарского края. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в территориальном Управлении Россельхознадзора, было проведено исследование на показатели качества и безопасности.

После лабораторного анализа в молоке был обнаружен антибиотик – линкомицин. Продукция не соответствовала требованиям закона и технического регламента. На маркировке было указано, что оно изготовлено из нормализованного молока. Было изготовлено 10 956 литров молока, которое направили по магазинам ряда регионов.

- Должностными лицами ведомства в адрес предприятия направлено информационное письмо о необходимости принятия мер в отношении данной продукции, - отметили в Россельхознадзоре.