Волгоградский сенатор Сергей Горняков получил медаль "За заслуги перед Отечеством"

ФОТО: Региональное отделение партии "Единая Россия"

Сенатор РФ от Волгоградской области Сергей Горняков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий указ был подписан 6 июня президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на официальный ресурс правовой информации Кремля.

В официальном документе говорится, что награда присуждается за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, Сергей Горняков является сенатором от волгоградского региона, представляет область от законодательного органа государственной власти, входит в комитет Совета Федерации по социальной политике.