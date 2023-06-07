Волгоградские овощеводы собрали первые 500 тонн капусты и 100 тонн огурцов

Первые огурцы уже на прилавках. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Волгоградские овощеводы приступили к уборке урожая ранних культур. С полей Среднеахтубинского района уже отгрузили 500 тонн капусты и 100 тонн огурцов. Посеяли овощи в 2023 году почти на 19,9 тысячи гектаров земель, что на 17% превышает прошлогодние показатели, сообщили по итогам заседания регионального оперштаба.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, сев овощей уже завершили в 16 районах из 20. При этом под кабачок и тыкву в этом году отдали на 143% больше полей, что обусловлено спросом. Лидерами по этим культурам стали Николаевский и Городищенский районы. Впереди посевы поздних культур - моркови и свеклы, капусты и редьки.