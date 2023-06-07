в Краснослободске во время опасной погони полицейские поймали наркокурьера

Кадр с видео МВД России

В Волгоградской области произошла погоня за наркодилером. В Краснослободске инспекторы ГИБДД задержали жителя Пермского края, который подозревается в покушении на сбыт особо крупной партии наркотических средств. Пойман он был во время погони.

Сотрудники Госавтоинспекции в Краснослободске пытались остановить Renault Duster, водитель которого проигнорировал требования полицейских. Началось преследование иномарки, которая пыталась оторваться по бездорожью, на трассе и во дворах, создавая опасные ситуации для других автомобилистов и пешеходов. Кроме того, во время погони, мужчина выбросил из салона машины пакет с неизвестным веществом, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейским удалось поймать нарушителя, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Задержанный водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За рулем был житель Пермского края.

- Полицейские установили, что он находится в федеральном розыске в связи с обвинением в причастности к незаконному обороту наркотиков. Кроме того, ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, - отметила Ирина Волк.

После экспертизы выяснилось, что в выброшенном пакете был синтетический наркотик массой около 0,5 килограмма. По предварительным данным, водитель выполнял роль наркокурьера и вез партию для сбыта. Были заведены уголовные дела, подозреваемого отправили в СИЗО.