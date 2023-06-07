Педагога из Михайловки телефонные аферисты обманули на 3 млн рублей

Телефонные мошенники продолжают обманывать волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Волгоградской области продолжают верить неизвестным, которые звонят по телефону и представляются сотрудниками банков. Так педагог из Михайловки взяла трубку после звонка незнакомца, который сообщил, что на женщину кто-то пытается оформить кредит. Чтобы обезопасить себя нужны были контрмеры – взять кредит в своем банке и перевести деньги на «безопасный» счет. Педагог сделала так, как ей сказали, оформила займ на 3 миллиона рублей, которые перевела на продиктованный счет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Через несколько дней жительница Михайловки поняла, что ее обманули мошенники. Она обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело.

- ГУ МВД России по Волгоградской области призывает жителей региона не доверять незнакомцам и не выполнять поручения неизвестных лиц, - в очередной раз обратились к жителям региона полицейские.