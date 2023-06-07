Банк «Центр-инвест» поддержал фестиваль по финансовой грамотности в Волгограде

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

На базе Волгоградского государственного университета 2 июня состоялся региональный студенческий фестиваль финансовой грамотности «ФинГрамота на Волге». Банк «Центр-инвест» выступил партнером мероприятия и наградил победителей.

Целью фестиваля «ФинГрамота на Волге» является повышение уровня финансовой грамотности студентов, совершенствование практических навыков в профессиональной сфере и содействие формированию у учащихся разумного финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к финансам.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В рамках фестиваля представители банка презентовали интерактивную визитку, где участники смогли проверить уровень своей финансовой грамотности. Также студенты получили полезные знания в игровой форме и стали обладателями памятных сувениров. В результате кейс-чемпионата по решению финансовых задач банк «Центр-инвест» почетно наградил команду победителей.

Банк «Центр-инвест» занимается развитием финансового образования и повышением финансовой грамотности на Юге России с 2012 года. Банк остается амбассадором финансового просвещения страны и непрерывно обучает население в собственных Центрах финансовой грамотности.

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